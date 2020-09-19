В Воронеже выступит группа «Мураками»

Фото предоставлено организаторами.

30 сентября в Воронеж с концертом приедет группа «Мураками». Команда представит свой новый альбом «Под сердцем», который за две недели собрал десятки тысяч прослушиваний. Авторы хитов «Нулевой километр», «Бред», «Наутек», «Мосты» и многих других, подготовили для воронежцев яркую программу с большим количеством сюрпризов.

Группа «Мураками» появилась в ноябре 2004 года в Казане. За 16 лет коллектив выпустил 10 альбомов, которые с удовольствием слушают фанаты рока, а на некоторых клипах набралось больше миллиона просмотров, что является хорошим показателем для рок-групп!

Концерт пройдет 30 сентября в «клубе 12». Начало в 19.00. 6+