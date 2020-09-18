Из-за фестиваля «Город-Сад» под Воронежем на два дня перекроют движение

К площади Мира в дни фестиваля смогут проехать только машины, задействованные в его проведении. Фото: предоставлено администрацией Новоусманского района.

25 и 26 сентября с 9.00 до 20.00 в Новой Усмани из-за проведения фестиваля «Город-Сад» закроют движение на участке улицы Советской от дома № 20 до пересечения с улицей Ленина Также будет запрещен въезд с улицы Ленина в районе дома № 263Б на территорию, прилегающую к площади Мира. Исключения сделают только для транспорта участников ярмарки и жителей ближайших домов.

В администрации Новоусманского муниципального района разрабатывают удобную навигацию для гостей и участников выставки ярмарки, а также продумывают варианты размещения их автомобилей. Карты, показывающие все это наглядно, обещают опубликовать позднее.

Напомним, в этом году выставка-ярмарка фестивали «Город-Сад» впервые пройдет в Новой Усмани на площади Мира. Ранее ее проводили на территории возле парковки Центрального парка Воронежа. В дни работы ярмарки 26 и 27 сентября ее посетители смогут купить овощи и фрукты из хозяйств Воронежской области, а также продукцию пищевой и перерабатывающей промышленности, молоко, хлеб, булки, батоны, мед, Также они получат возможность выбрать саженцы местных ведущих сельхозпроизводителей и питомников.