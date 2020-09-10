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Выставка-ярмарка фестиваля «Город-Сад» в 2020 году переедет в Новую Усмань

Она пройдет на площади Мира этого райцентра под Воронежем
Юрий КОЗЛОВ
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Площадь Мира Новой Усмани после реконструкции выглядит весьма живописно.

Площадь Мира Новой Усмани после реконструкции выглядит весьма живописно.

Фото: предоставлено администрацией Новоусманского района.

Выставка-ярмарка фестиваля «Город-Сад» в 2020 году переедет с территории возле парковки Центрального парка Воронежа на площадь Мира в село Новая Усмань. Ее в 2019 году реконструировали, оборудовав сухим фонтаном.

- Решение разместить выставку-ярмарку на площади Мира связано с тем, что, по нашему мнению, в год юбилея фестиваля его географию можно и расширить, - сообщила руководитель департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области Наталья Ветер. - Эту инициативу поддержал губернатор.

В дни работы ярмарки 26 и 27 сентября посетители смогут купить овощи и фрукты из хозяйств Воронежской области, а также продукцию пищевой и перерабатывающей промышленности, молоко, хлеб, булки, батоны, мед, Также они получат возможность выбрать саженцы местных ведущих сельхозпроизводителей и питомников.

- Мы ставим себе задачу максимально сохранить привычный для жителей Воронежской области облик фестиваля, - пообещал глава Новоусманского муниципального района Дмитрий Маслов. — Сейчас работаем над тем, чтобы на выставке можно было также пообщаться со специалистами по ландшафтному дизайну, увидеть уникальные инсталляции и цветочные композиции.