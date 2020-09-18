В центре Воронежа такси вылетело на тротуар

Фото Дмитрия Кириенко из сообщества "Мой и твой Воронеж" соцсети "Вконтакте"

Серьезная авария произошла с пятницу, 18 сентября, на пересечении улиц Плехановской и Кольцовской. Здесь на скорости столкнулись автомобиль службы такси и «Шкода». После удара машины разлетелись в разные стороны, а неуправляемое такси вынесло на тротуар. Машина врезались в металлическое ограждение, только оно и защитило пешеходов, но само при этом сильно пострадало.

Как рассказали в городской ГИБДД, в результате аварии никто не пострадал. Причины ДТП сейчас выясняют. Обычно в таких случаях причиненный объектам благоустройства ущерб взыскивают с виновника аварии.