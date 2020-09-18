С начала года в Ленинском районе изъяли с уличных лотков тонну овощей, фруктов и орехов

фото управы Ленинского района

Совместные рейды сотрудников управы и полицейских в Ленинском районе проходят регулярно. С начала года проверяющие изъяли из оборота 903 кг фруктов, овощей, бахчевых культур, 192 кг сухофруктов и орехов, 319 штук трикотажных изделий, 95 единиц оптики и трое весов у незаконных торговцев на уличных лотках. За один только рейд, который прошел 17 сентября, изъяли около 200 кг различной продукции.

-У торговавших отсутствуют документы, подтверждающие происхождение товара и его безопасность, - рассказали в управе Ленинского района. - На местах торговли не соблюдаются элементарные санитарные нормы и правила. А, что такое личная медицинская книжка, продавцы вообще не знают.

По фактам несанкционированной торговли на территории района с начала года составили 221 протокол об административном правонарушении. Уличных торговцев разогнали с «насиженных» мест: ул. Плехановская, 13,47,51; ул. Кирова, 3, ул. Кольцовская, 52, ул. Куколкина, 31 и ул. Фр. Энгельса, 39.