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Губернатор отказался от мандата депутата Воронежской облдумы

Он достался дублеру Кристине Кулешовой
Елена ПАВЛЕНКО
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Дублером губернатора Кристина Кулешова.

Дублером губернатора Кристина Кулешова.

Губернатор Александр Гусев отказался от мандата Воронежской областной думы. Мандат перераспределен дублёру и председателю молодёжного правительства Кристине Кулешовой. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области.

Кристина Кулешова была руководителем Объединенного совета обучающихся ВГУ, координатором совета председателей студенческих советов ВГУ, председателем студенческого совета и координатором творческого актива физфака. в волейбол, катается на сноуборде и занимается трекингом.

Дублером губернатора девушка стала 11 марта прошлого года.