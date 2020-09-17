Губернатор отказался от мандата депутата Воронежской облдумы

Дублером губернатора Кристина Кулешова.

Губернатор Александр Гусев отказался от мандата Воронежской областной думы. Мандат перераспределен дублёру и председателю молодёжного правительства Кристине Кулешовой. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области.

Кристина Кулешова была руководителем Объединенного совета обучающихся ВГУ, координатором совета председателей студенческих советов ВГУ, председателем студенческого совета и координатором творческого актива физфака. в волейбол, катается на сноуборде и занимается трекингом.

Дублером губернатора девушка стала 11 марта прошлого года.