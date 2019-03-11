2019-03-11T14:00:36+03:00
Общество

В Воронеже выбрали дублера губернатора

Главный пост в Молодежном правительстве региона заняла Кристина Кулешова
Ярослав ИВАНОВ
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Кристина Кулешова, фото vk.com/molpravvrnКристина Кулешова, фото vk.com/molpravvrn
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В Воронеже объявили дублера губернатора. Конкурс, который проходил в Молодежном правительстве с февраля по март, выиграла Кристина Кулешова. Ранее в Молодежном правительстве она была дублером руководителя представительства Воронежской области при федеральных органах власти РФ.

Девушка энергичная и активная: была руководителем Объединенного совета обучающихся ВГУ, координатором совета председателей студенческих советов ВГУ, председателем студенческого совета и координатором творческого актива физфака.

Организовывала проекты «Беги за мной», «Команда 2018. Воронеж», Всероссийский форум «Города», Всероссийский парад студенчества в Воронеже, Открытый Студенческий кубок Воронежа по интеллектуальным играм», Федеральный студенческий Турнир трех наук, ВГУ - 100 лет!

Кристина играет в волейбол, катается на сноубоде и занимается трекингом.

А на новом посту в у нее в планах изменение структуры Молодежного правительства, создание проектного офиса, кадровая работа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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