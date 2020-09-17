Заболевания COVID-19 подтвердились уже в 27 школах Воронежской области

В областном Роспотребнадзоре связывают роста заболеваемости в Воронежской области, который начался с конца августа, с тем, что вирус в коллектив «приносят» отдельные люди после отпуска Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Региональный оперативный штаб по коронавирусу принял решение рекомендовать людям старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции. Об этом стало известно 17 сентября.

Мы уже публиковали статистику портала стопкоронавирус.рф. В регионального штабе отмечают, что в Воронежской области уже 17 412 человек с подтвержденным диагнозом (ПЦР+). Выздоровели: 17 293, из них 14 935 с ПЦР+. Умерли: 167.

В областном Роспотребнадзоре связывают роста заболеваемости в Воронежской области, который начался с конца августа, с тем, что вирус в коллектив «приносят» отдельные люди после отпуска. Так, с середины июля зарегистрировано 79 случаев COVID-19 у воронежцев, вернувшихся с курортов.

Также стало больше пассажиров в общественном транспорте - к сожалению, маски носят далеко не все. И за этим сейчас будут следить пристальнее.

Кроме того, вирус из семей попадает, например, в образовательные учреждения. Так, заболевание подтвердилось в 27 школах у 20 учащихся и 13 преподавателей. В итоге на дистанционное обучение перешли две школы и 9 классов в 6 учреждениях.