Строительство исторического кластера в Воронежской области начнется в 2021 году

Концепцию многофункционального историко-туристского кластера «Костенки» разработают до конца 2020 года. Фото: Елена ПАВЛЕНКО

Концепцию многофункционального историко-туристского кластера «Костенки» разработают до конца 2020 года. Основные работы по его проектированию и строительству объектов, а также по благоустройству прилегающей территории и дорожной инфраструктуры запланированы на 2021-2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области.

На территории планируют создать: выставочную экспозицию в реконструированном здании музея, комплекс элементов «Белгородской черты» с «Ремесленным подворьем», комплекс раскопок Палеолитических стоянок первобытного человека, смотровые площадки Сторожевое, Борщево, Архангельское, а также сеть туристических экотроп, детский археологический лагерь «одного дня» и речную пристань.

Для доступности кластера в Хохольском районе отремонтируют дороги местного и регионального значений, частично реконструируют подъездную дорогу до села с устройством освещения. Также в населенном пункте обустроят пешеходные дорожки и отремонтируют улицы.

Ожидается, что кластер может войти в 100 самых посещаемых мест России.