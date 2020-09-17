В Воронежской области поймали пьяного водителя без прав

В Россоши задержали пьяного лихача, который систематически ездит подшофе.

Патрульные заметили автомобиль «ВАЗ 2114», двигавшийся по дороге, виляя из стороны в сторону.

Водитель проигнорировал требование правоохранителей об остановке и попытался скрыться. Росгвардейцы блокировали автомобиль и задержали нарушителя.

Медицинское освидетельствование подтвердило у 50-летнего водителя наличие алкоголя в крови. При проверке его личности выяснилось, что он лишён прав, так как пьяным его задерживают уже повторно.

Теперь ему грозит уголовная ответственность.