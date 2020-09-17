В Воронеже из-за эпидситуации отложили подготовку будущих первоклашек

Дистанционной подготовки также не будет. Фото: Виктор Павленко

Подготовительные занятия для будущих первоклассников Воронежа отменили из-за неблагоприятной эпидемической ситуации до особого распоряжения. Дистанционной подготовки также не будет. Об этом «Комсомольской правде» рассказали в пресс-службе мэрии города.

- По вопросам открытия групп подготовки к школе необходимо обращаться непосредственно в образовательное учреждение, так как режим работы, количество занятий каждое учреждение определяет самостоятельно, - пояснили в мэрии.

В пресс-службе также уточнили, что для зачисления ребенка в первый класс специальных навыков, в том числе умение читать и писать, не требуется. На подготовку своих детей могут водить родители, желающие дополнительно развить своего ребенка.