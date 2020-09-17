Петровскую набережную благоустроят к 2023 году

Петровскую набережную обещают превратить в узнаваемую достопримечательность к 2023 году. Об этом сообщил руководитель департамента архитектуры и градостроительства области Андрей Еренков.

Концепция преображения места подразумевает современную инфраструктру, сохранение рекреационной направленности территории и раскрытие ее идентичности. Для поэтапного освоения территории планируют привлекать внебюджетные источники финансирования, в том числе в рамках концессионных соглашений, отметил Андрей Еренков. Будут работать с потенциальными инвесторами для привлечения их к застройке и благоустройству территории.

Сейчас занимаются утверждением архитектурно-градостроительной концепции развития Петровской набережной. Департамент архитектуры и градостроительства предлагает приступить к реализации первой очереди развития набережной в рамках областной адресной инвестиционной программы. И завершить эту часть работ в мае 2022 года, тем самым синхронизировав открытие обновленного пространства с вводом историко-культурного тематического парка «Петровский остров».

Над вариантами комплексной модернизации инженерной инфраструктуры на территории Петровской набережной, в том числе в части гидротехнического устройства сточных вод уже работают МРСК-Центра и РВК-Воронеж.