Коронавирус в Воронеже: к 17 сентября еще 115 человек заболели и 123 выздоровели

Утром 17 сентября федеральный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил свежую статистику по заболеваемости. За сутки в Воронежской области еще у 115 человек диагностировали ковид. Таким образом, с начала пандемии в нашем регионе зарегистрировали 15982 случаев коронавируса.

За сутки выздоровели 123 пациента. Всего с начала наблюдений в Воронежской области победили болезнь 14953 человека.

По сообщению портала стопкоронавирус.рф зарегистрировано еще 6 летальных случаев в нашем регионе.