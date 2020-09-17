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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Воронеже: к 17 сентября еще 115 человек заболели и 123 выздоровели

Зарегистрировали еще 6 летальных случаев
Ярослав ИВАНОВ
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Утром 17 сентября федеральный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил свежую статистику по заболеваемости. За сутки в Воронежской области еще у 115 человек диагностировали ковид. Таким образом, с начала пандемии в нашем регионе зарегистрировали 15982 случаев коронавируса.

За сутки выздоровели 123 пациента. Всего с начала наблюдений в Воронежской области победили болезнь 14953 человека.

По сообщению портала стопкоронавирус.рф зарегистрировано еще 6 летальных случаев в нашем регионе.