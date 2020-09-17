Агрофирмы под Воронежем пользовались артезианской водой без лицензии и загрязняли воздух и землю пестицидами

Прокурорские сотрудники выявили нарушения в области охраны окружающей среды в Новоусманском районе. Несколько агрофирм не соблюдали законодательство в сфере безопасного обращения с отходами и агрохимикатами.

В период обработок сельхозкультур не проводили выборочные тесты на содержание остаточного количества пестицидов в атмосферном воздухе, допускали применение пестицидов и агрохимикатов без соблюдения установленных санитарных зон от населенных пунктов.

- Хранили пестициды и агрохимикаты на предприятиях с нарушениями санэпид требований. Тару из под них в установленном порядке не уничтожали. Отходы производства различных классов опасности складировали на открытом грунте. Кроме того, пользовались артезианской скважиной без соответствующей лицензии, - отметили в прокуратуре Воронежской области. - Возбудили девять административных дел за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды, нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами, пользование недрами без лицензии.