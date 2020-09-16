В Воронежской области мужчина убил знакомого топором и спрятал тело

Утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Воронежской области.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношение 33-летнего жителя Новохоперского района, который убил своего знакомого и спрятал тело. Преступление произошло утром 23 декабря прошлого года, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Воронежской области.

Следствие установило, что 33-летний обвиняемый вместе со своим 33-летним знакомым приехали на автомобиле «Газель» на участок местности, расположенный у автодороги, ведущей в село Троицкое Новохоперского района. Машина принадлежала знакомому обвиняемого, он же и был за рулем. Мужчины оставили транспортное средство и пошли в лес рубить деревья. В лесополосе между знакомыми завязался конфликт, в ходе которого мужчина нанес потерпевшему не меньше двух ударов топором по голове. Жертва скончалась на месте, а обвиняемый спрятал тело.

Затем преступник вернулся к автомобилю убитого и поехал на нем сторону Грибановского района. По пути мужчина нашел в салоне машины паспорт и другие документы, порвал их и выбросил на обочину дороги.

Далее обвиняемый приехал к участку на автодороге «Курск-Воронеж-Саратов», вблизи села Калиновское Грибановского района. Там он дважды ударил об асфальт телефон убитого мужчины, найденном в авто, и выбросил неподалеку от дороги. Затем поехал дальше.

Мужчину обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), ч.1 ст.166 (угон), ч.2 ст.325 УК РФ (похищение у гражданина паспорта и других важных личных документов), ч.1 ст.167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества).

В отношении него по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее он судим не был и к уголовной ответственности не привлекался.

Мужчина признался в убийстве друга, но другие инкриминируемые ему преступления отрицает. Однако следствие собрало достаточно доказательств. Поэтому утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.