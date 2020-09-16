Генеральный директор Воронежского мукомольного комбината избежал штрафа за то, что на предприятии не проводили дезинфекцию

Центральный районный суд решил не привлекать к ответственности генерального директора Воронежского мукомольного комбината, расположенного на улице Революции 1905 года, за то, что на этом предприятии не проводили дезинфекцию. Ее должны были делать в целях профилактики коронавируса.

На суде гендиректор отсутствовал. Его адвокату удалось доказать, что ответственность за дезинфекцию лежала не на нем, а на исполнительном директоре и начальникам цехов. В соответствии с приказом гендиректора. Таким образом, юридически он таким распоряжением все возможные претензии к несоблюдения профилактики коронавируса с себя снимал. Между тем, если бы гендиректор не подстраховался таким вот приказом, ему грозил бы штраф от 50 до 150 тысяч рублей.

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