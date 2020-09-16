В Воронеже на выходных резко похолодает

Утром в пятницу не забудьте захватить с собой зонтик. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики сообщили о резком похолодании. Случится оно в субботу, 19 сентября.

- Наша область в ближайшие дни будет находиться под воздействием циклона, - рассказал руководитель Воронежского гидрометцентра Александр Сушков. – Сначала он будет затягивать теплый воздух, поэтому днем 17 сентября будет даже жарко. Однако 18 сентября придет настоящая метеорологическая осень. В этом году она запоздала на две недели по сравнению с нормой - обычно она наступает где-то в районе 6 сентября. Прохладно будет и днем, и ночью. Дело в том, что циклон начнет затягивать холодные воздушные массы с севера. В субботу днем будет еще прохладнее, чем в пятницу. А вот, начиная с воскресенья, циклон уже будет вытесняться антициклоном. К началу следующей недели снова выглянет солнце, потеплеет, но температура уже не сильно превысит 20 градусов.

В четверг, 17 сентября, ночью при облачной погоде синоптики прогнозируют +9 градусов. Днем подует юго-западный ветер, столбик термометра совершит резкий скачок вверх – до +27. Солнце будет то выглядывать, то скрываться за облаками.

В ночь на пятницу, 18 сентября, пойдет дождь при +12 градусах. Днем подует западный ветер, будет облачно. Утром также вероятен дождь, затем, скорее всего, просто будет пасмурно. Температура поднимется до +17.

В субботу, 19 сентября, и ночью, и днем будет облачная погода. Северо-западный ветер принесет с собой холод. В темное время суток синоптики обещают всего +7 градусов, а днем - +13.

Ночью в воскресенье, 20 сентября, погода будет ровно такой же, как сутки назад - +7 градусов и пасмурно. Днем, несмотря на то, что солнце будет по-прежнему скрыто за облаками, метеорологи прогнозируют существенное потеплении по сравнению с субботой – до +16.