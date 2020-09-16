Под Воронежем в Кашире приговорили к штрафам двух самогонщиков

Мужчина и женщина не работали официально в специализированных магазинах Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Воронежской области вступили в силу приговоры Каширского районного суда, вынесенные по уголовным делам в отношении двух местных жителей – мужчины и женщины.

В обоих случаях на скамье подсудимых оказались лица, незаконно торгующие «горячительным» сомнительного разлива. Уголовные дела в отношении них были возбуждены по ст. 171.4 УК РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции». При этом мужчина и женщина не работали официально в специализированных магазинах, имеющих разрешения на торговлю алкоголем.

Как установил суд, мужчина неоднократно снабжал местных жителей некими спиртными напитками. Согласно экспертизе, спиртосодержащая жидкость являлась пищевой и алкогольной продукцией крепостью 32,7 градуса.

А женщина торговала «крепким спиртным напитком домашней выработки», то есть самогоном крепостью 40,3% оборотов.

Подсудимые вину свою признали.

Суд назначил им наказание в виде штрафов. Мужчине в размере его дохода в виде пенсии за период четыре месяца в 35 935 рублей 88 копеек. Женщине – 50 тысяч рублей.