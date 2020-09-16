Под Воронежем суд приговорил злостного алиментщика к исправительным работам

Алименты не платил, обязательные работы проигнорировал, в итоге - приговор Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Бобровский районный суд Воронежской области приговорил злостного алиментщика к шести месяцам исправительных работ с удержанием 5% из зарплаты в доход государства. Сообщили корреспонденту «КП» в суде.

Как было установлено, местный житель, гражданин Ш, не платил без уважительных причин алименты на содержание своей дочери. В конце декабря 2020 года мировой судья судебного участка № 1 в Боброве вынес постановление. Нерадивому отцу-алиментщику было назначено административное наказание по статье 5.35.1 КоАП РФ. Его отправили на обязательные работы. Как правило это наказание отбывается в свободное время. Человек при этом занимается каким-то общественно полезным трудом – что скажут местные власти. Например, красит забор, убирает территорию, ремонтирует лавочки.

Однако возложенную на него обязанность гражданин Ш. проигнорировал. И не отработал установленные мировым судьей 40 часов. Тогда дело приняло совершенно другой оборот.

Поскольку после привлечения мужчины к административной ответственности он не стал платить алименты на содержание ребенка, то он уже попал под уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ. При этом, как установил суд, постоянного дохода у него нет, официально трудоустроиться не было желания, в Центр занятости не обращался. За период с момента вынесения постановления мировым судьей с 21 декабря 2019 года по 8 июля 2020, когда началось разбирательство по уголовному делу, алиментщик задолжал более 77 тысяч рублей.

Суд признал гражданина Ш. виновным. И назначил ему наказание – 6 месяцев исправительных работ. Приговор не вступил в законную силу.