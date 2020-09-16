Воронежцам напомнили о скором завершении программы льготной ипотеки на новостройки

фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В воронежском управлении Росреестра напомнили, что желающим получить ипотеку на льготных условиях, надо поторопиться. До завершения программы осталось всего полтора месяца – срок ее действия истекает 1 ноября 2020 года.

- Государственная программа льготной ипотеки на новостройки со ставкой до 6,5% вводилсь в середине апреля 2020 года как мера поддержки строительной отрасли в условиях пандемии коронавируса, - напомнили в управлении.

Принять в ней участие могут покупатели жилья в новостройках. Ранее обязательным условием приобретения квартир по пониженной ставке являлся первоначальный взнос не менее 20% от стоимости жилья. Но с августа 2020 года его до 15 %.

- В Воронежской области льготную ипотеку можно оформить на сумму не более 6 миллионов рублей, - рассказали в Росреестре. - Механизм поддержки строительной отрасли и граждан, желающих улучшить свои жилищные условия, вызвал высокую заинтересованность со стороны жителей всей страны, в том числе и воронежцев. Так, с начала действия государственной программы ипотечного кредитования, по состоянию на 1 сентября, Управление Росреестра по Воронежской области зарегистрировало 2328 пакетов документов с использованием пониженной ипотечной ставки. Из них 1515 договоров долевого участия в строительстве, 166 соглашений об уступке прав по договорам долевого участия в строительстве и 647 прав собственности на основании договоров купли-продажи на объекты недвижимости.