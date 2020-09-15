В Воронежской области продолжают разворачивать дополнительные койки для пациентов с коронавирусом

С 9 по 15 сентября в Воронежской области дополнительно развернули еще 164 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Увеличивать количество мест начали относительно недавно, а до этого наоборот из даже сокращали.

Новые койки появились: 60 – в ВГКБ №5, 44 – в Нововоронеже на базе МСЧ №33, 40 – в ОДКБ №2, 20 – в Ольховатской РБ.

- Таким образом, общее количество коек для лечения больных с COVID-19 достигло 1743. Завтра планируется развернуть 110 коек в ВГКБ №11 и 40 коек в Семилукской РБ. Развертывание инфекционных стационаров связано с ростом числа заболевших, среди которых отмечается тенденция к развитию осложнений и более тяжелому течению заболевания, - объясняют в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

К 15 сентября в стационарах находятся 1442 заболевших. Это почти в два раза больше, чем в середине августа.