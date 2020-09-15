В Воронеже появится новый автобусный маршрут, который свяжет микрорайон «Озерки» и Коминтерновский район

Ранее вопрос транспортного обслуживания в микрорайоне «Озерки» был взят на особый контроль Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

С 16 сентября в Воронеже начнет работу новый автобусный маршрут № 63. Об этом 15 сентября сообщили в пресс-службе мэрии. Общественный транспорт с этим номером должен обеспечить связь микрорайона «Озерки» с Коминтерновским районом.

Автобусы будут ходить от остановки «Филиал стоматологической поликлиники № 6» до остановки «мкр. Озерки» по улицам 9 Января, Беговой, Новгородской, Хользунова (в обратном направлении – Беговой), Московскому проспекту, улицам Плехановской, Кольцовской, проспекту Революции, улице Ленина, Северному мосту, улице Остужева, Ленинскому проспекту, улицам Димитрова, Ильюшина, Шидловского.

- Ранее вопрос транспортного обслуживания в микрорайоне «Озерки» был взят главой Воронежа на особый контроль - туда был организован заезд четырех маршрутов №№ 6, 41, 43, 65А, - комментируют в мэрии.

В первый день в тестовом режиме будут работать 5 автобусов на новом маршруте. Но впоследствии их количество может вырасти до 26.