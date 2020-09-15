В воронежском микрорайоне Тепличный перекроют воду

Пройдут работы по замене вышедшей из строя задвижки в районе Проспекта Патриотов Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

17 сентября с 10.00 до 16.00 водоснабжение полностью отключат в микрорайоне Тепличный, а также в поселке 1 Мая, и в домах по нечетной стороне проспекта Патриотов - от №43 до №69. Как сообщили в «РВК–Воронеж», в это время пройдут работы по замене вышедшей из строя задвижки в районе Проспекта Патриотов.

- Замена этой задвижки повысит функциональность системы в целом, так как создаст возможность технологических переключений с случае нештатных ситуаций на сетях в микрорайоне Тепличный. А это, в свою очередь позволит значительно сократить зону ограничения водоснабжения, -комментирует Дмитрий Харин, начальник участка транспортировки воды «РВК-Воронеж».

Напомним 22 сентября жители Коминтерновского, Советского и Ленинского районов могут заметить, что вода из под крана в их доме поменяла цвет, запах или вкус.