Воронежские организации допобразования хотят перевести на «дистанционку» из-за роста заболеваний ОРВИ

Региональный оперативный штаб по коронавирусу рекомендовал всем организациям дополнительного образования обучать детей дистанционно. Однако связана такая мера не только с сохраняющейся угрозой распространения COVID-19, но и с ростом ОРВИ более чем на треть в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее в одной из школ Воронежа один класс переведен на дистанционный формат из-за ОРВИ. Также не так давно коронавирус обнаружили в 10 школах Воронежской области. Заразились 11 учеников и один преподаватель.

Как ранее нам рассказали санитарные врачи, если в школе выявляют коронавирус, то на обязательный карантин с дистанционным обучением переводятся все контактные лица. В самом учреждении вводятся ограничительные мероприятия, усиливаются противоэпидемические меры, проводится дезинфекция. Однако школу полностью не закрывают, занятия у остальных ребят продолжаются в обычном режиме.