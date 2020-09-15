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Общество

Воронежские организации допобразования хотят перевести на «дистанционку» из-за роста заболеваний ОРВИ

Кроме того, сохраняется угроза распространения нового коронавируса
Олег ИВАНОВ
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Региональный оперативный штаб по коронавирусу рекомендовал всем организациям дополнительного образования обучать детей дистанционно. Однако связана такая мера не только с сохраняющейся угрозой распространения COVID-19, но и с ростом ОРВИ более чем на треть в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее в одной из школ Воронежа один класс переведен на дистанционный формат из-за ОРВИ. Также не так давно коронавирус обнаружили в 10 школах Воронежской области. Заразились 11 учеников и один преподаватель.

Как ранее нам рассказали санитарные врачи, если в школе выявляют коронавирус, то на обязательный карантин с дистанционным обучением переводятся все контактные лица. В самом учреждении вводятся ограничительные мероприятия, усиливаются противоэпидемические меры, проводится дезинфекция. Однако школу полностью не закрывают, занятия у остальных ребят продолжаются в обычном режиме.