В Воронежской области водитель «КамАЗа» отсудил почти полмиллиона рублей за неровности на дороге

497 123 рубля удалось отсудить водителю «КамАЗа», который попал в аварию при объезде неровности дороги. ДТП произошло в мае 2018 года на трассе Павловск – Калач – Петропавловка – Верхний Мамон. В результате автомобиль серьезно пострадал. Водитель, как признал суд, правил дорожного движения не нарушал.

- В акте выявленных недостатков содержания дорог и схеме ДТП, составленных сотрудниками ГИБДД, содержались сведения о ненадлежащем состоянии участка дороги, на котором произошло ДТП, а именно - неровности дорожного полотна, - сообщают в Павловском районном суде.

В итоге суд встал на сторону автомобилиста и взыскал с дорожников стоимость ремонта, расходы по проведению экспертизы и государственную пошлину.