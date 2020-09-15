Банк России выпустил монету с Нововоронежской АЭС

Изображение с сайта Банка России

Сегодня, 15 сентября, Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля. Приурочена она к 75-летию атомной промышленности России. Сообщили в пресс-службе отделения Банка России по Воронежской области.

На оборотной стороне монеты в центре расположено выполненное в цвете число «75». А вокруг него знаковые для этой сферы рельефные изображения. Среди них – Нововоронежская атомная странция. Первая в мире промышленная атомная станция с водо-водяными энергетическими реакторами.

Кроме нее на монете изображены атомный ледокол «Арктика» и плавучая АЭС «Академик Ломоносов» на фоне стилизованного изображения модели атома.

По окружности имеется надпись: «75 лет атомной промышленности России».

Выпущена она тиражом 3 тысячи штук.