Мебель для новых детсадов Воронежа собрали арестанты из россошанской колонии

Детские кровати Фото: с сайта УФСИН РФ по Воронежской области.

В восемь недавно открытых детских садов Воронежа мебель поставили прямиком из исправительной колонии №8 города Россошь. С учреждением уголовно-исполнительной системы в марте и апреле заключили два муниципальных контракта.

Арестанты изготовили 589 детских кроватей и яслей, 131 скамью, 51 шкаф для одежды, 34 шкафов для дидактического материала, 96 письменных столов и 11 тумб. Согласно контрактам, мэрия заплатила за мебель для дошкольников 3 млн рублей.

- Для изготовления мебели исправительной колонией были закуплены качественные материалы, соответствующие установленными требованиями, что подтверждается сертификатом качества. Реализация контрактов позволило колонии трудоустроить 26 осужденных, - комментируют в региональном УФСИН.

Уже есть предварительная договоренность и на изготовление в 2021 году мебели для воронежских школ.