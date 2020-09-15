В Воронежской области парень украл у знакомой ювелирку на 86 тысяч

Бутурлиновский районный суд будет рассматривать уголовное дело, фигурантом которого стал местный житель – 22-летний молодой человек. Его подозревают в краже у своей знакомой ювелирных украшений на 86175 рублей. Об этом сообщили в суде.

Инцидент произошел в мае 2020 года. По версии следствия, молодой человек пришел домой в гости в своей знакомой. И тайно похитил у нее драгоценности. С украденным парень с места преступления скрылся. А позже распорядился ювелиркой «по своему усмотрению».

Правоохранители возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Максимальное наказание – лишение свободы сроком до 5 лет.

Назначено судебное заседание.