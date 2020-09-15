Электричка из Воронежа до Дивногорья будет ездить еще месяц

В ЮВЖД уточнили расписание поездок электрички в Дивногорье. Напомним, ее пустили специально для удобства желающих посетить экскурсии в мужской монастырь и музей-заповедник. В 2020 году первый рейс электрички был 1 августа, раньше было нельзя из-за эпидемии коронавируса.

Пригородный поезд до Дивногорья выезжает с вокзала Воронеж-1 по субботам в 9.10. На станцию Копанище он прибывает в 11.44. Оттуда в тот же день он отправляется в 15.52. В 18.19 электричка прибывает в Воронеж.

В 2020 году экскурсионный поезд будет ездить до 17 октября.