Экс-следователя, из-за которой воронежца посадили на 11 лет, оставили под домашним арестом

Бывший следователь пробудет под домашним арестом еще месяц – до 16 октября Фото: Ирина ШАБАНОВА

Ленинский райсуд Воронежа на два месяца продлил меру пресечения бывшему следователю регионального управления МВД, а позднее экс-старшему следователю московской полиции Надежде Мельситовой. Она пробудет под домашним арестом еще месяц – до 16 октября. Заседание прошло 14 сентября. Об этом рассказали в суде корреспонденту «КП».

С ходатайством о продлении обратилось следствие.

Напомним, под уголовное дело Мельситова попала в конце декабря 2020 года. Ее заподозрили в фальсификации доказательств по другому делу, расследованием которого она занималась. Как писали региональные СМИ, речь шла «о тяжком преступлении». В итоге за него на 11 лет в тюрьму отправили воронежца Максима Болтенкова. Его обвинили в похищении шести машин у автосалона. Ущерб составлял 16 млн рублей. Дело слушалось в Воронеже. На тот момент Надежда Мельситова уже пошла на повышение и уехала работать в Москву.

После задержания бывшего следователя в конце 2019 года доставили в Воронеж. И тогда же отправили в СИЗО. В общей сложности она провела там пять месяцев. В мае 2020 года суд смягчил меру пресечения. И женщину отправили под домашний арест. В июне ей разрешили прогулки по два часа в день. Сама обвиняемая свою вину полностью признает. Следствие продолжается