Центр Воронежа сковали большие пробки

Вечерняя пробка оказалась посерьезнее, чем обычно. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Традиционная вечерняя пробка вечером 14 сентября в центре Воронежа оказалась все-таки уж слишком большой. При средней степени загруженности трафика в городе, оцененном в пять баллов по 10-балльной шкале, на главных его улицах в некоторых местах можно ехать только 10 км/час, а кое-где – и вовсе пять.

По данным сервиса Яндекс.Пробки, касается это прежде всего улиц Кольцовской, Плехановской, части Московского проспекта, проспектах Труда и Революции. Не обошлось без аварии. Случилась она на перекрестке улиц Плехановской и Кольцовской. Видимо, это ДТП и осложнило до предела и без того непростой вечерний трафик.