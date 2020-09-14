В воронежском медуниверситете рассказали подробности гибели 21-летнего студента

На выходных стало известно, что 11 сентября в бассейне ВГМУ им. Н. Н. Бурденко погиб 21-летний студент. Парень учился на 4 курсе медико-профилактического факультета. По факту смерти молодого человека региональное СУ СКР начало доследственную проверку.

Как теперь пояснили в пресс-службе вуза, занятия по физкультуре начались в 16.00. Преподаватель заметил, как один из студентов начал делать нехарактерные для плавания движения. Педагог вместе с другими ребятами вытащил молодого человека и уложил его на бортик. Затем вместе с медсестрой они начали проводить реанимационные мероприятия – искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Параллельно в бассейн вызвали скорую помощь. Врачи боролись за жизнь студента около 40 минут, но, к сожалению, спасти 21-летнего парня не удалось.

Также в вузе отметили, что у погибшего не было документов, ограничивающих занятия физкультурой, а потому он был в основной группе. При этом обязательный медицинский осмотр не показал никаких отклонений в состоянии его здоровья. За несколько дней до трагедии молодой человек сдал норматив по плаванию. ЧП случилось через пять минут после начала занятий, поэтому говорить о каких-либо чрезмерных нагрузках не приходится: он успел проплыть не более 30 метров. Причина смерти станет ясна после судебно-медицинского заключения.