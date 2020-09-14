Воронежские оперативники поймали дистанционных мошенников, бравших деньги за сдачу теории на права

Воронежские полицейские распутали схему аферистов, которые обманывали людей, обещая водительское удостоверение после онлайн сдачи теоретического экзамена.

Уроженцы Северной Осетии 31 и 28 лет провели предварительную подготовку, чтобы все выглядело правдоподобно. Мужчины арендовали квартиру в Краснодаре, оборудовали одну комнату для сдачи теории. И на сайте бесплатных объявлений дали информацию о возможности получения документа онлайн.

Заказчики связывались с "оператором", роль которого выполнял 28-летний мужчина, он связывал с "сотрудником Госавтоиспекции", роль которого выполнял 31-летний подельник. Экзамен "сдавался" по видео-звонку в мессенджере, чтобы у потерпевших не оставалось сомнений подлинности "тестов".

По крайней мере, четверо таким образом пожелали получить права, деньги перечислили, но водительских удостоверений так так и не получили. В общей сложности потерпевшие потеряли около 120 000 рублей.

Подозреваемых задержали, изъяли телефоны, ноутбуки, карты сдачи ПДД. За мошенничество им грозит до пяти лет заключения.