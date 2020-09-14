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Воронежские оперативники поймали дистанционных мошенников, бравших деньги за сдачу теории на права

Аферисты оборудовали целый кабинет для тестов, брали деньги, только права не давали
Ярослав ИВАНОВ
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Воронежские полицейские распутали схему аферистов, которые обманывали людей, обещая водительское удостоверение после онлайн сдачи теоретического экзамена.

Уроженцы Северной Осетии 31 и 28 лет провели предварительную подготовку, чтобы все выглядело правдоподобно. Мужчины арендовали квартиру в Краснодаре, оборудовали одну комнату для сдачи теории. И на сайте бесплатных объявлений дали информацию о возможности получения документа онлайн.

Заказчики связывались с "оператором", роль которого выполнял 28-летний мужчина, он связывал с "сотрудником Госавтоиспекции", роль которого выполнял 31-летний подельник. Экзамен "сдавался" по видео-звонку в мессенджере, чтобы у потерпевших не оставалось сомнений подлинности "тестов".

По крайней мере, четверо таким образом пожелали получить права, деньги перечислили, но водительских удостоверений так так и не получили. В общей сложности потерпевшие потеряли около 120 000 рублей.

Подозреваемых задержали, изъяли телефоны, ноутбуки, карты сдачи ПДД. За мошенничество им грозит до пяти лет заключения.

Криминал