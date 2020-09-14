В Воронеже откроют первую модельную библиотеку

17 сентября в Воронеже откроется первая модельная библиотека. К стандарту многофункционального центра культурного развития с современной технической базой и информационными ресурсами приведут библиотеку №25 имени Пескова, которая находится на ул. Защитников Родины, 2а в микрорайоне Придонской. В 2019 году она выиграла грант нацпроекта «Культура» по созданию модельных библиотек нового поколения.

На полученные средства провели капремонт и осуществили масштабную модернизацию внутреннего пространства с учетом потребностей читателей: сделали зонирование, выделили пространство для обслуживания детей и инвалидов, организовали IT-точку с возможностью доступа к электронным ресурсам и сервисам Национальной электронной библиотеки и Национальной электронной детской библиотеки, а также выделили зону для коворкинга, места встреч различных городских сообществ.

В рамках программы «Доступная среда» установили современное оборудование для людей с ограниченными возможностями: портативные цифровые увеличители, усилители звука, специальную клавиатуру, автоматизированное рабочее место для инвалидов-колясочников. Фонд библиотеки пополнили новыми изданиями, в том числе познавательными, дидактическими и художественными тактильными книгами, призванными помочь слабовидящим узнать многообразие мира.