Появилось видео сгоревшего в Воронежской области избирательного участка

Стены дома культуры от пожара спасти удалось, крышу - нет. Фото: кадр с видео

В телеграмм-канале областного правительства выложили видео сгоревшего в селе Солонцы Воробьевского района избирательного участка. На нем сотрудники МЧС ликвидируют последствия пожара. В доме остались в довольно неплохом состоянии стены, а вот крышу огонь уничтожил.

Половина жителей «куста» населенных пунктов, центром которых являются Солонцы, вынуждены были вновь прийти и проголосовать. На этот раз в местную школу, находящуюся недалеко от сгоревшего дома культуры, где был оборудован избирательный участок и все документы сгорели.

Напомним, пожар случился около трех часов ночи 13 сентября. Огонь потушили в пятом часу утра. Как отметили в МЧС, следов поджога сотрудники этого ведомства не нашли.