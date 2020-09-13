В центре Воронежа иномарка сбила женщину

Женщину на скорой привезли в больницу, оказали первую помощь и отпустили домой. Фото: из архива «КП»

В субботу, 12 сентября, около двух часов дня у дома № 26 на улице Кирова случилась авария.

По данным полиции, 35-летний водитель «Ниссан-Мурано» не сумел вовремя среагировать и затормозить или объехать 54-летнюю женщину, переходившую дорогу в неположенном месте. Иномарка зацепила ее.

Приехала скорая. Женщина получила травмы, но была в сознании, выездная бригада медиков забрала ее в больницу. Там ей оказали первую помощь и отпустили домой.

Сотрудники ГИБДД продолжают выяснять обстоятельства ДТП, в частности, ехал водитель с разрешенной скоростью или превышал ее.