В Воронеже водитель скутера врезался в иномарку и погиб

Водителя скутера увезли в больницу, там он умер. Фото: «Аварии/ДТП/Воронежа».

В субботу, 12 сентября, трагедией закончилось ДТП на улице 9 Января.

По данным полиции, в 20.30 у дома № 305Б 32-летний воронежец, руливший скутером «Венто-Ретро», не успел затормозить перед стоявшим «Вольво». Иномарка остановилась, потому что горел красный свет. Удар получился очень сильным. Водитель скутера получил тяжелые травмы. Его увезли в больницу, где он умер. 30-летний воронежец, управлявший «Вольво», серьезных травм не получил.

Всего 12 сентября случилось 134 ДТП, из них 89 – в Воронеже, 37 – в районах области и 8 – на федеральных трассах. В 13 авариях один человек погиб, 15 получили ранения.