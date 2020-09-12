Жительница Воронежа решила быстро разбогатеть на бирже, но потеряла 700 тысяч рублей

34-летняя жительница Воронежа увидела объявление на одном из сайтов о возможности легкого и быстрого заработать в интернете. Нужно было лишь заполнить анкету со своими личными данными. После быстрой регистрации на мобильный телефон женщине позвонил незнакомец.

Он рекламировал увеличение пассивного дохода путем электронных торгов на бирже. И жительница Воронежа быстро поддалась желанию быстро заработать. На электронную почту ей отправили ссылку. В качестве предоплаты участия в торгах женщина перевела 700 тысяч рублей.

- После этого мошенники перестали выходить на связь, а обещанная услуга по увеличению дохода так и не была оказана. Женщина обратилась в полицию. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.