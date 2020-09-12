Большинство воронежцев признались, что готовы пересесть из автомобилей в комфортный общественный транспорт

Но пока непонятно, когда системы общественного транспорта глобально поменяется в нашем городе Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Мэрия Воронежа завершила опрос, в котором горожан спрашивали о готовности пересесть из авто или такси в городской общественный транспорт. Свое мнение высказали более 5 тысяч человек.

Примечательно, что большинство воронежцев (34%) - постоянные пассажиры общественного транспорта и продолжат им пользоваться в дальнейшем.

На втором месте по популярности стал ответ автомобилистов о том, что они готовы пересесть на общественный транспорт, если он станет удобнее. Этот вариант выбрали 27% участников.

Хотя другие 20% автомобилистов заявили, что никогда не пересядут на автобусы и троллейбусы.

Есть еще 13% горожан, которые ходят пешком или ездят на велосипеде, но они готовы пересесть на комфортный и быстрый общественный транспорт. Им противоречат около 2% сторонников велодвижения, которые в любом случае останутся верны двухколесному транспорту.

Отметим, что «Воронежпассажиртранс» приступил к обновлению подвижного состава - в ближайшее время появится дополнительно 91 новая машина. В связи с расширением парка даже возникла проблема с нехваткой сотрудников предприятия.