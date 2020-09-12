В Воронеже под колеса автомобиля попал воронежец на электрическом самокате

11 сентября примерно в 18.50 под колеса автомобиля попал 34-летний воронежец на электрическом самокате. Мужчина ехал по Московскому проспекту со стороны проспекта Труда в направлении улицы Лидии Рябцевой.

А то же время 29-летний водитель автомобиля «Богдан 2110» ехал по переулку Политехнический со стороны улицы Карпинского в направлении Московского проспекта. Вероятно, он не успел среагировать на мужчину на самокате.

- В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, доставлен в медицинское учреждение. Проводится проверка, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.