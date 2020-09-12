В центре Воронежа 16 спасателей тушили загоревшийся частный дом

11 сентября примерно в 20:41 очевидцы сообщили спасателям о пожаре в Центральном районе Воронежа. В переулке Опытный огнем оказался объят жилой доме, размером 10 на 8 метров. На место ЧП выехали четыре пожарные машины.

16 спасателей боролись с огнем. В итоге пожар был ликвидирован в 21:17. Огонь полностью уничтожил кровлю дома. Но, к счастью, никто из жильцов не пострадал.

Еще больше спасателей - 20 человек - потребовалось, чтобы потушить пожар в Левобережном районе. Он случился также 11 сентября примерно в 17:40. К многоэтажному дому №59 на улице Ростовская произошло возгорание в двухкомнатной квартире . В итоге сгорели домашние вещи и техника, но люди не пострадали.