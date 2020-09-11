Житель Воронежской области обчистил квартиру родителей, пока те были в отъезде

В Новоусманском районе задержали 38-летнего мужчину, злоупотребляющего алкоголем и наркотиками, по подозрению в краже ювелирных отношений и электроимнструмента из родительского дома.

По версии следствия, в сентябре этого года, пока родители подозреваемого гостили в другом регионе, он оставался дома один. Воспользовавшись случаем, горе-сын вынес из квартиры украшения и инструменты. Часть похищенного продал соседям, другую – потерял по дороге. Вырученные от продажи средства потратил на личные нужды. Похищенное имущество изъяли и возвратили законным владельцам.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Кража», с фигуранта взяли подписку о невыезде. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.