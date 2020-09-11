На улицах Воронежа станет на 91 единицу больше автобусов и троллейбусов

фото с сайта мэрии Воронежа

Муниципальное предприятие «Воронежпассажиртранс» приступили к обновлению подвижного состава. Как рассказали в мэрии, после ремонта и восстановления на линии выйдут 14 автобусов большого класса «Нефаз», которые в течение трех лет не эксплуатировались из-за поломки газового оборудования. Первый из них уже курсирует по маршруту №41.

Кроме того Воронеж вошел в федеральную программу закупки транспорта в лизинг на льготных условиях по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». До конца этого года муниципалитет получит 62 автобуса большой вместимости для работы на маршрутах №№6,9КА и 14В.

Появятся на городских улицах и дополнительные 15 троллейбусов: их предоставила нам Москва по договоренности между воронежским и столичным мэрами. Машины прошли капитальный ремонт и готовы к работе.

Таким образом, Воронеж получит дополнительно 91 единицу подвижного состава (15 троллейбусов и 1 автобус «Нефаз» уже работают на городских улицах, 13 «Нефазов» и 62 новых больших автобуса выйдут на линию до конца года). В результате доля «Воронежпассажиртранса» в городских перевозках возрастет с 7 до 13,5 процентов, - заверили в мэрии.

В связи с расширением парка возникла проблема нехватки сотрудников предприятия. «Воронежпассажиртранс» объявил набор на постоянную работу водителей троллейбуса и автобуса большой вместимости. Кандидатам гарантируют заработную плата в размере 50 000 рублей и социальный пакет. Предприятие ищет и других специалистов.

Подробности можно узнать по телефону: 263-77-66 (с 8:00 до 17:00).