В воронежском детсаду воспитательница отхлестала ребенка шнуром зарядного устройства телефона

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Только-только вернулись с затянувшихся коронавирусных каникул воспитанники детсадов, как в одном из дошкольных учреждений Железнодорожного района Воронежа разгорелся скандал. Родители ребят, посещающих старшую группу, с ужасом узнали, что одного из мальчиков воспитательница отхлестала шнуром от зарядного устройства мобильного телефона. Малыш сам рассказал об этом дома. Ребенок баловался, и педагог не сдержала эмоций.

Комментируя инцидент, в мэрии отметили, что по этому факту в детсаду проводится служебная проверка, результаты которой будут известны на следующей неделе. Но уже известно, что воспитательницу уволили, не дожидаясь итогов разбирательства.