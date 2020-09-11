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Происшествия

В воронежском детсаду воспитательница отхлестала ребенка шнуром зарядного устройства телефона

Педагога срочно уволили
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

Только-только вернулись с затянувшихся коронавирусных каникул воспитанники детсадов, как в одном из дошкольных учреждений Железнодорожного района Воронежа разгорелся скандал. Родители ребят, посещающих старшую группу, с ужасом узнали, что одного из мальчиков воспитательница отхлестала шнуром от зарядного устройства мобильного телефона. Малыш сам рассказал об этом дома. Ребенок баловался, и педагог не сдержала эмоций.

Комментируя инцидент, в мэрии отметили, что по этому факту в детсаду проводится служебная проверка, результаты которой будут известны на следующей неделе. Но уже известно, что воспитательницу уволили, не дожидаясь итогов разбирательства.

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