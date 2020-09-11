В Воронеже проложат канализационный коллектор-конструктор

Фото предоставлено "РВК-Воронеж"

В Воронеже на улице Чебышева начинаются работы по замене старого участка керамической канализационной трубы, аварии на котором случались по два раза в месяц, на современный, полиэтиленовый. Стоимость проекта более 24 миллионов рублей.

Прокладывать новую линию будут без традиционного рытья траншеи, а саму трубу соберут из моделей – небольших отрезков по 60 см, которые монтируются по принципу конструктора.

- Это позволяет трубопроводу «соседствовать» с сопутствующими коммуникациями и гибко встраиваться в имеющуюся инфраструктуру, - пояснили в водоканале. – При этом местные жители не ощутят неудобств: ремонт проведут без ограничения услуги водоотведения.

Всего по проекту заменят участок протяженностью 1000 метров. Он будет обслуживать жителей улицы Чебышева. Ввод в эксплуатацию намечен на начало 2021 года.