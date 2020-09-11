В Воронежской области мужчину осудили за хранение взрывчатых веществ

Шабаев отрицал наличие у него запрещенных к обороту в России оружия и взрывчатых веществ. Фото: Елена ПАВЛЕНКО

Грибановский районный суд признал 43-летнего местного жителя виновным в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области.

Суд установил, что Юрий Шабаев в апреле этого года нашел охотничий порох в заброшенном доме в поселке Дубровка Терновского района. Находку мужчина стал хранить в своем доме.

При задержании Шабаев отрицал наличие у него запрещенных к обороту в России оружия и взрывчатых веществ.

Но полицейские, в ходе обыска в жилище подсудимого, обнаружили и изъяли около 1,5 килограммов пороха различных марок.

Суд учел, что ранее Шараев не совершал преступлений и назначил ему наказание в виде штрафа в 5 тысяч рублей и полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.