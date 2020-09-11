В Воронеже из-за утечки провалился тротуар

В Коминтерновском районе на улице Хользунова около дома №121-г через тротуар забил ручей из водопроводной воды, который размыл грунт под плиткой и вызвал ее обрушение. Образовалась глубокая яма, залитая до краев.

Как рассказали «Комсомолке» в «РВК-Воронеж», сотрудники водоканала установили, что прорыв произошел на трубе метрового диаметра.

- В настоящее время тщательно изучаются варианты технологических переключений и ведется поиск оптимального инженерного решения, - сообщили в пресс-службе водоканала. - Для горожан это должно свести к минимуму неудобства, с которыми могут быть связаны восстановительные работы на водоводе.

О сроках проведения работ пока не сообщается. Но в водоканале еще раз напомнили, что потери воды при таких утечках - это ответственность водоканала, и в тариф они не включаются.