В Воронеже ожидаются теплые сухие выходные

В предстоящие выходные в Воронеже будет стоять теплая солнечная погода. Фото: Елена ПАВЛЕНКО

В предстоящие выходные в Воронеже будет стоять теплая солнечная погода. Днем воздух будет прогреваться до +22-25 градусов. Но ночи становятся все холоднее. Об этом сообщили в пресс-службе воронежского Гидрометцентра.

Сегодня, 11 сентября, в Воронеже без осадков. Переменная облачность. Температура воздуха - 20-22 градуса тепла. Ветер северо-западный - 6-11 м/с.

В субботу, 12 сентября, осадков также не будет. В ночное время температура воздуха будет держаться в пределах от 5 до 7 градусов тепла, днем - +20-22 градуса. Ветра почти не будет.

В воскресенье, 13 сентября, осадков не ожидается. Ночью температура воздуха будет опускаться до 6-8 градусов, днем потеплеет до +23-25 градусов.