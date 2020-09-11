В Воронеже рецидивист украл из открытой машины смартфоны на 750 тысяч рублей

В Железнодорожном районе в весьма неприятную историю попал 31-летний воронежец. Виной всему была рассеянность. Мужчина забыл закрыть дверь автомобиля. Между тем в его 14-й «Ладе» лежали несколько дорогих смартфонов.

По закону подлости мимо как раз проходил 43-летний воронежец, специализирующийся на кражах. А тут и делать-то ничего не надо было: просто залезть в открытый салон и похозяйничать там.

Смартфоны рецидивист продал приятелям. Понятно, что взял с них по минимуму. А потом попался полицейским, к которым обратился незадачливый владелец смартфонов. Часть похищенных «айфонов» изъяли.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Скоро 43-летний мужчина отправится по привычному маршруту – за решетку. Учитывая его криминальное прошлое, может получить и по максимуму – шесть лет колонии.