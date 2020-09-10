Воры похитили 200 порций мороженого на воронежской станции Лиски

Часть мороженого мужчины продали и купили спиртное Фото: Алексей БУЛАТОВ

Весьма необычная кража произошла на станции Лиски в Воронежской области. Воры разбили холодильники и похитили более двухсот порций мороженого различных торговых марок. Об этом сообщили в пресс-службе Юго-Восточного ЛУ МВД на транспорте 9 сентября.

Сообщение о преступлении поступило в дежурную часть Лискинского линейного отделения. Полицейские задержали злоумышленников по горячим следам. Часть мороженого они успели съесть, а вот «замести следы» не успели. Их выдали разбросанные рядом обертки от лакомства и пустые поддоны от холодильных камер.

Транспортные полицейские задержали мужчин. Это оказались жители Воронежской области 1972 и 1985 годов рождения.

Как они рассказали правоохранителям, ту часть мороженного, которую они съесть не успели, они продали. А на эти деньги купили алкоголь, который вместе и распили.

Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст.158 УК РФ (Кража). Ведется следствие.